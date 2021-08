Un prodotto eccezionale, l'erogatore di acqua smart di Xiaomi. Lo monti su qualsiasi rubinetto, grazie agli adattatori in dotazione, e in un attimo avrai un gadget spettacolare oltre che utilissimo. Ora lo prendi in gran sconto a 15€ circa da Amazon con spedizioni assolutamente rapide e gratis: sii velocissimo, le scorte sono in rapido esaurimento.

Xiaomi: erogatore di acqua smart in gran sconto su Amazon

Un prodotto bello e di design, che immediatamente dà un tocco tech all'ambiente dove lo posizionerai. Dotato di batteria integrata, dovrai ricaricarlo in media ogni 6 mesi, attraverso la porta microUSB.

A bordo di questo gioiellino ci sono ben due sensori: uno laterale, da sfiorare (non toccare) per far erogare l'acqua in modo continuativo e uno posizionato sotto, che invece attiva il flusso solo quando c'è la tua mano oppure un oggetto in direzione del sensore stesso.

Semplicissimo da installare, in dotazione hai una serie di adattatori – fra i quali scegliere quello necessario per posizionare l'erogatore di acqua smart di Xiaomi – e anche una chiave per bloccare il dispositivo con meccanismo a scatto, super sicuro.

Il tuo affare su Amazon lo fai adesso con questo gioiellino, completa rapidamente l'ordine: portalo a casa a 15€ circa e potrai godere anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, scorte in rapido esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home