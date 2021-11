Xiaomi: ecco perché MediaTek aggiorna di meno

Il dirigente di Xiaomi spiega perché i telefoni MediaTek sono più lenti di quelli di Qualcomm quando si tratta di aggiornamenti e di nuovi SoC.

Il pensiero di Xiaomi su MediaTek

Android 12 è diventato stabile il mese scorso e gli OEM stanno correndo per eseguire l'aggiornamento senza errori sulle loro offerte di smartphone. Ma sono state sollevate preoccupazioni sui terminali alimentati da chip MediaTek che verranno aggiornati alla versione Android più lentamente rispetto alle loro controparti Snapdragon. Storicamente è sempre stato così e probabilmente le cose non cambieranno nel prossimo futuro.

Mentre gli OEM devono ancora arrivare a una soluzione per questa mancanza, Li Ming di Xiaomi ha ora fornito una spiegazione. Il dirigente afferma che Google in genere fornisce a Qualcomm e MediaTek il codice in anticipo per dare loro un vantaggio nella preparazione per i prossimi aggiornamenti Android. Ciò consente di risparmiare una notevole quantità di tempo rispetto a rendere disponibile il codice dopo il rilascio di una stabile del sistema operativo del robottino verde.

Tuttavia, è qui che emergono le differenze tra i due giganti dei chip. Qualcomm ha apparentemente un team più ampio che gli consente di lavorare in parallelo e fornire tutti i pacchetti necessari per un processo di aggiornamento contemporaneamente. MediaTek, d'altra parte, li fornisce in batch, e ciò significa che è più lento nel rilasciare major update e patch di sicurezza nei telefoni alimentati da SoC Helio o Dimensity.

Li Ming ha aggiunto dicendo che gli aggiornamenti su base batch sono “anche una scelta inevitabile“. Mentre il motivo principale per sceglierli è la mancanza di manodopera, gli update batch risparmiano anche diversi problemi.