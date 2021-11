Xiaomi, ecco di nuovo la BESTIA: aspirapolvere a 41€

Il potentissimo aspirapolvere Xiaomi Deerma DX700 è in sconto assurdo su Amazon a 41€ circa appena. Assurdo motore aspirante da 600W e un sacco di accessori: completa rapidamente l'ordine per averlo con spedizioni rapide e gratis. Nel momento in cui te lo segnalo, le scorte sono quasi completamente esaurite. Se non dovessi trovarlo a 41€, puoi averlo (ancora a gran prezzo) a 59€ circa appena.

Xiaomi: eccellente aspirapolvere a gran prezzo

Un prodotto bellissimo sotto il profilo estetico innanzitutto. A stupire però è il suo potente motore aspirante da 600W. Elimini in modo efficace peli, polvere, sporcizia e detriti dal pavimento e non solo: puoi raggiungere qualsiasi angolo e fessura, sfruttando gli accessori in dotazione.

Performance sempre costanti grazie al funzionamento a cavo: non avrai mai cali dovuti a batterie scariche. Del resto, un motore così potente ha bisogno di buona fonte di alimentazione.

Il Deerma DX700 è parte dell'ecosistema di prodotti del colosso cinese, ma lo sanno in pochissimi ed è un peccato perché raramente ne viene compreso il potenziale. Per fortuna però, basta un giro su Google per conoscere tutti i pregi di questo gioiellino.

Con l'offerta assurda che ho scovato su Amazon puoi averlo a 41€ circa appena, completando in modo velocissimo l'ordine. Se non dovessi trovarlo disponibile, potresti comunque averlo a prezzo super scontato: 59€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis, anche in questo caso. Ecco dove controllare le offerte:

In ogni caso, ricorda: le scorte di questo eccezionale aspirapolvere Xiaomi sono in rapidissimo esaurimento.