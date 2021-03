Speaker audio nuovo? Budget limitato? Scegli il meglio e pagalo poco, approfitta dello sconto su questo interessante dispositivo di Xiaomi, che ora su Amazon paghi appena 33,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Xiaomi: ottimo speaker audio in super sconto

Un prodotto che non passa inosservato innanzitutto per il design. Bello e curato nei minimi dettagli, come tutti i prodotti del colosso cinese. Non mancano i pulsanti, per gestire la musica direttamente dal dispositivo, ma non solo. Infatti, grazie al microfono incorporato, se lo collegherai allo smartphone potrai anche parlare al telefono.

Naturalmente, il dispositivo funziona attraverso batteria integrata e si collega in Bluetooth ai device compatibili. Questo significa massima libertà: potrai portarlo ovunque ed utilizzarlo dove preferisci.

Per approfittare subito dell’eccellente sconto presente su Amazon, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo e – prima di mettere il prodotto nel carrello – spuntare il coupon di 5€ direttamente in pagina.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Questa ed altre succulente occasioni tech le trovi in tempo reale sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: lo trovi a questo indirizzo.

