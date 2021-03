Xiaomi è anche speaker audio economici e potenti. Esattamente come Mi Flip 6, che adesso puoi comprare su eBay al prezzo eccezionale di 29€ circa, ma solo con lo speciale codice sconto “PITALONG21”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Sempre a caccia di sconti? Allora non perderti i migliori: li trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net, direttamente a questo indirizzo.

Xiaomi: eccellente speaker audio in gran sconto

Bellezza e potenza in un concentrato di tecnologia. Collegalo in Bluetooth allo smartphone per ascoltare la tua musica preferita e non solo: grazie al microfono integrato, potrai anche parlare al telefono. Sul dispositivo trovi anche i tastini per gestire musica e telefonate senza toccare il tuo dispositivo.

Ovviamente, proprio grazie al Bluetooth, potrai collegarlo non solo allo smartphone, ma anche ad altri dispositivi (come tablet, TV, PC, ecc…).

Per avere subito questo eccellente speaker audio di Xiaomi in super sconto su eBay, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “PITALONG21”.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone