Xiaomi e Redmi: SCONTI senza precedenti su eBay

Si sta avvicinando un evento che, come ogni anno, apre le danze ad un mondo di offerte senza precedenti. Questo periodo ormai lo abbiamo imparato a conoscere, ogni shop promuove senza soluzione di continuità i proprio best-seller offrendo all’utenza sconti senza paragoni. Questo è anche il caso di eBay, che a breve aprirà le danze con particolari agevolazioni su modelli prestabiliti di Xiaomi e Redmi. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere quali prodotti prenderanno parte dell’offerta.

Redmi Note 11 (4+128Gb)

Snapdragon 680 OctaCore per uno smartphone che davvero può dare tante soddisfazioni. Schermo da 6.43 pollici Full HD con una dotazione da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Vanta anche Bluetooth 5, GPS e uno schermo con frequenza d’aggiornamento da ben 90 Hz.

Come ogni Redmi che si rispetti, ovviamente si andrà ad acquistare la versione Global, MIUI 13 basata su Android 11. Uno smartphone che si rispetti deve avere una batteria duratura, e questo Redmi Note 11 non delude, infatti monta una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida da ben 33W.

Il prezzo originale sarebbe 199€ ma potrete godere di uno sconto del 15% che porterà il prezzo finale a 179€, che aspetti?

Redmi Note 11 (6+128Gb)

Per chi vuole un boost di performance non può non optare per la versione da ben 6 GB di RAM, questo surplus avrà ripercussioni importanti sulla fluidità generale e sulla gestione di più applicazioni contemporaneamente.

Questo smartphone è disponibile in tre diverse colorazioni e vanta uno spessore di 8,09 mm ed un peso di appena 179 grammi: una vera piuma. Condivide, chiaramente, il super schermo AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una luminosità veramente alta in maniera tale da garantire massimo comfort di lettura anche in ambienti molto luminosi o con impatto diretto della luce del sole.

Questa versione ben più “carrozzata” di quella vista un attimo fa costa 209€, ma potrete portarla a casa beneficiando di uno sconto del 15% che farà abbassare il prezzo a 188€.

Xiaomi Mi Pad 5 (6+256Gb)

Anche il mondo dei tablet cresce a vista d’occhio ed escono sempre più di frequente dei tablet che potrebbero sostituire anche degli ottimi PC. Questo Mi Pad 5 è uno di quelli, infatti vanta una CPU Qualcomm Snapdragon 860 con un processo tecnologico a 7 nm. Vanta due camere, quella interna da 8 MP e quella esterna da ben 13 MP. Batteria enorme da 8720 mAh con un caricatore capace di supportare la ricarica a 22.5 W.

Schermo da ben 11 pollici WQHD+ con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e pieno supporto a Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Un prodotto veramente adatto ad ogni caso d’uso, partiva da un prezzo di 365€ ma con lo sconto del 15% potrete acquistarlo a soli 328.5€.

Redmi 9C NFC (3+64Gb)

Adesso parliamo di un entry-level di tutto rispetto che è stato molto apprezzato dai suoi utilizzatori, il Redmi 9C NFC. Processore Helio G35 OctaCore con schermo da 6.53 pollici con risoluzione 720×1600. Tre camere esterne (13+2+2 MP) e una camera interna da 5MP.

Batteria da 5000 mAh che supporta una ricarica fino a 10W. Ovviamente sistema operativo Android e pieno supporto a WiFi, Bluetooth 5.0, GPS e OTG.

Il prezzo di questo ottimo smartphone entry-level era di 152€ ma con il 15% di sconto potrete acquistarlo a 136.8€. Ma non è finita qui, perché per ogni prodotto venduto verranno regalati un paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite! Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.