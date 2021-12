Xiaomi: deumidificatore a consumo zero, prezzo SHOCK (17€)

Un deumidificatore compatto, quello di Xiaomi Deerma, perfetto per piccoli ambienti come il bagno oppure l'armadio. Non serve alimentarlo costantemente con corrente elettrica, pensa a tutto la tecnologia a perle di gel, che assorbe l'acqua in eccesso nell'aria e la intrappola. Di conseguenza, il consumo energetico è quasi pari a zero. Un prodotto super utile, oltre che particolare, che ora porti a casa da Amazon a 17€ circa appena. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: deumidificatore compatto in gran sconto su Amazon

Un prodotto molto particolare. Non solo per il tipo di funzionamento, ma anche perché – quando le perle assorbi umido saranno sature – non dovrai buttare tutto. Tutt'altro: questo gioiellino si può rigenerare in modo molto semplice: si tratterà dell'unico momento in cui lo attaccherai per qualche ora alla corrente elettrica, permettendo alle perle di tornare come nuove.

Un dispositivo come questo è perfetto da usare in ambienti piccoli come un armadio, una camera da letto non enorme oppure il bagno. Proprio perché a impatto energetico zero, non dovrai preoccuparti di vedere la bolletta schizzare: potrai lasciare che lavori per l'intera giornata. Servirà solo rigenerare il sistema, all'occorrenza (te ne accorgerai facilmente perché le perle cambieranno colore).

Insomma, questo deumidificate di Xiaomi Deerma è un autentico gioiellino ed è il momento di fare un ottimo affare su Amazon. Completa rapidamente l'ordine per portarlo a casa a 17€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.