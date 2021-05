Sono ripartiti gli Xiaomi Days di WINDTRE, l’iniziativa che sconta l’acquisto degli smartphone della casa cinese fino ad un massimo di 150 euro.

Il prezzo speciale che si può ottenere è disponibile per l’acquisto dei device in un’unica soluzione. Non è necessario dunque acquistare un telefono a rate per aderire a questa promozione.

Xiaomi Days di WINDTRE: ecco gli smartphone scontati

I dispositivi in sconto grazie agli Xiaomi Days sono in totale ben 8. Ecco la lista completa:

Redmi 9 a 129,90€ , scontato di 40€.

, scontato di Redmi 9T , acquistabile a soli 199,90€ .

, acquistabile a soli . Xiaomi Mi 11 Lite 4G , disponibile a 329,90€ con ben 20 euro di sconto.

, disponibile a con ben di sconto. Redmi Note 10 Pro , nuovo smartphone già scontato a 299,90€ .

, nuovo smartphone già scontato a . Xiaomi Redmi Note 9 a 169,90€ ,con sconto di 60€.

,con sconto di Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 399,90€ anziché 449,90 euro.

anziché 449,90 euro. Xiaomi Mi 11 5G , dispositivo molto recente scontato di ben 100 euro. Acquistabile a 779,90€

, dispositivo molto recente scontato di ben 100 euro. Acquistabile a 779,90€ Xiaomi Mi 10 T a 349,90€, ben 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

L’iniziativa che permette di acquistare questi device scontati è disponibile per i clienti WINDTRE e per i clienti ex Wind. Dovrebbero essere esclusi gli ex clienti 3 che non hanno effettuato la cosiddetta Soft Migration.

La promozione Xiaomi Days di WINDTRE è iniziata in data odierna e durerà fino al 23 Maggio 2021, salvo eventuali proroghe. L’acquisto dei dispositivi è disponibile presso i negozi WINDTRE fino ad esaurimento scorte.

