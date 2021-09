Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo robot CyberDog di Xiaomi ispirato al “cane” di Boston Dynamics, sarà presentato in oltre 100 Mi Home Store in Cina.

Xiaomi CyberDog: in Cina si potrà ammirare dal vivo

Xiaomi aveva presentato il nuovo robot CyberDog un paio di settimane fa durante un evento di lancio del prodotto. Ora, la società ha annunciato ufficialmente oggi (1 settembre 2021) che presenterà il robot a quattro zampe in oltre 100 Mi Home Store in tutto il suo paese d'origine, la Cina.

Il colosso tecnologico cinese ha condiviso la notizia riguardante il CyberDog sull'account Mi Home su Weibo, con tanto di teaser promozionale.

Guardando questi teaser, è chiaro che l'azienda stia puntando a svelare il suo ultimo prodotto in aree come i capoluoghi di provincia, capitali e diversi comuni in Cina. Per chi non lo sapesse, CyberDog è un robot quadrupede di ispirazione biologica è alimentato dal supercomputer AI Jetson Xavier NX di NVIDIA per sistemi embedded e edge abbinato a 128 GB di spazio di archiviazione SSD.

Inoltre, il nuovo robot ospita anche una serie di telecamere, microfoni e sensori sulla testa che gli conferiscono capacità di percezione spaziale paragonabili all'occhio umano. Ciò include fotocamere AI, binoculari ultra larghe e anche un modulo per profondità RealSense D450 di Intel che gli consente di evitare gli ostacoli mentre si sposta. Non di meno, può anche mostrare la mappatura SLAM e il tracciamento automatico.

Mentre un robot quadrupede simile chiamato Spot di Boston Dynamic viene venduto per ben 74.500 dollari USA, Xiaomi offre il suo robot per soli 9.999 Yuan (circa 1.540 dollari USA). In altre parole, il prezzo super economico rende questo prodotto significativamente più conveniente rispetto all'articolo fabbricato negli Stati Uniti della rivale statunitense.

Xiaomi

Elettronica