Xiaomi, cuffie wireless perfette per le telefonate a prezzo WOW (-60%)

Chi l’ha detto che bisogna per forza spendere centinaia di euro per acquistare un paio di cuffie wireless quando puoi ricevere a casa in 1 giorno le ottime Mi True Wireless Earphones 2 Basic di Xiaomi in offerta su Amazon?

Infatti, ad appena 37€ con il 60% di sconto, le cuffie wireless del colosso cinese rappresentano la migliore occasione per mettere le mani su un prodotto molto popolare ed estremamente apprezzato per la qualità audio e il design minimal ma curato.

Le cuffie true wireless di Xiaomi precipitano del 60% in questa incredibile offerta di Amazon

Non farti ingannare dal prezzo molto economico: ogni auricolare Xiaomi è dotato di due microfoni ad altissima sensibilità che analizzano i rumori dell’ambiente circostante per rimuoverli durante le telefonate. Il risultato di questa incredibile tecnologia è un’esperienza di chiamata molto appagante, soprattutto dall’altra parte che avrà sempre modo di sentire la tua voce chiaramente e senza rumori di fondo.

Le cuffie true wireless di Xiaomi integrano anche comodi controlli touch, nonostante il prezzo a buon mercato. Basta un rapido tocco sulla superficie per accettare/rifiutare le chiamate in entrata, controllare la riproduzione audio (play/pausa) oppure attivare l’assistente vocale del telefono (Siri oppure Google Assistant).

Uno dei punti di forza delle cuffie è anche la grande autonomia a tua disposizione per ascoltare tutti i brani che vuoi per moltissime ore: puoi uscire di casa di prima mattina e tornare a tarda sera con ancora moltissime ore di autonomia. Le cuffie, infatti, ti offrono fino a 5 ore con una sola carica per arrivare a ben 20 ore sfruttando il comodo e pratico case di ricarica rapida.

Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon e metti subito nel carrello le cuffie di Xiaomi: resterai piacevolmente colpito dalla loro qualità audio e dal design molto curato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.