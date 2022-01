Xiaomi: tutti i prodotti a meno di 50 euro grazie al coupon eBay

Continuano le ricche promozioni su eBay, il colosso dello shopping online. Oggi vedremo insieme tutti i prodotti Xiaomi acquistabili a meno di 50 euro grazie al codice coupon che vi dà diritto a un ulteriore sconto del 10% sul prezzo già vantaggioso. Come questo fantastico Xiaomi Mi Mouse Portable tuo a soli 20,10 euro, invece di 22,40 euro, inserendo il codice “PITGEN22“. Leggero e portatile, pesa solo 77,5 grammi inclusa la batteria. La scocca in lega di alluminio anodizzato non solo lo rende piacevole al tatto, ma anche ultra resistente. Inoltre, potrai collegarlo a due computer contemporaneamente supportando anche la connettività wireless Bluetooth e 2.4G.

Xiaomi: tutti i prodotti a meno di 50 euro

Continuiamo la rassegna dei migliori prodotti Xiaomi disponibili su eBay a meno di 50 euro grazie al codice sconto “PITGEN22“. Meglio correre online e acquistare quello che vi interessa perché le scorte si stanno esaurendo. Come la fantastica Xiaomi Mi TV Stick che, a soli 42,10 euro, invece di 49,99 euro (prezzo di listino), trasforma qualsiasi schermo o televisore in una fantastica smart TV. Si tratta di una delle migliori TV Android in commercio. La sua caratteristica è la portabilità perché ti sta in tasca, così potrai portarla sempre con te e accedere ovunque ai tuoi contenuti preferiti.

In alternativa puoi acquistare la completa Xiaomi Mi Box S a soli 57,10 euro, invece di 69,99 euro. Un vero affare solo su eBay inserendo il codice sconto “PITGEN22“. Avrai a disposizione un lettore multimediale in streaming 4K Ultra HD con integrati Google Assistant e Google Chromecast. Potrai accedere a tantissimi contenuti tra cui Netflix, Amazon Prime, YouTube e molto altro. Riprodurre i contenuti del tuo smartphone non è mai stato così facile. Condividili sul tuo televisore o su qualsiasi schermo con chi vuoi e goditi le più belle foto e i migliori video della tua vita.

Non ti dimenticare però di scrivere il codice “PITGEN22” prima di effettuare il pagamento, nell'apposita sezione che trovi direttamente nel carrello su eBay.