Xiaomi costruirà la sua auto elettrica da zero; l'annuncio potrebbe avvenire già la prossima settimana. All'inizio di quest'anno, nel mese di marzo, l'OEM cinese ha annunciato ufficialmente l'inizio della sua attività legata al business dei veicoli elettrici intelligenti. È stato inoltre confermato che la nuova divisione sarà guidata dal fondatore e CEO dell'azienda Lei Jun.

Xiaomi si butta nel mondo dell'automotive

Dall'annuncio ufficiale, il produttore di smartphone cinese è stato in trattative con diverse case automobilistiche per una partnership, ma finora nulla è stato concretizzato. Ma nel recente sviluppo, è stato riferito che Xiaomi sta cercando di acquisire una partecipazione nell'unità di veicoli elettrici di China Evergrande.

Ora, l'ultimo rapporto proveniente dal Science Innovation Board Daily afferma che la compagnia di Lei Jun costruirà la propria auto da zero e i dettagli sulla stessa saranno rivelati ufficialmente dalla società cinese la prossima settimana.

Il noto tipster Digital Chat Station ha anche rivelato che l'azienda è stata in contatto con un fornitore di componenti per auto e tecnologia delle emissioni di fama mondiale e sta anche lavorando ad un piano di progettazione.

Segnaliamo che Xiaomi ha rilasciato una dichiarazione che smentisce le voci di negoziazione con il China Evergrande Group per l'acquisto di una quota del 65%. Il portavoce aggiunge che la società ha parlato con diverse case automobilistiche, ma non ha preso alcuna decisione in merito a una partnership per la sua attività di veicoli elettrici.

Mentre Xiaomi confuta le voci, China Evergrande Group afferma che i colloqui con Xiaomi per vendere la sua unità EV sono in una fase molto iniziale.

Il mese scorso, Lei Jun, fondatore ha visitato la sede della SAIC, aggiungendola all'elenco di altre realtà automobilistiche che ha visitato, tra cui BYD, Great Wall, Wuling e molte altre ancora.

Xiaomi mira a offrire veicoli elettrici intelligenti di alta qualità per consentire agli utenti di tutto il mondo di godere di una vita intelligente onnipresente, secondo quanto dichiarato da Lei Jun.

Xiaomi

Elettronica