Xiaomi "copia" Samsung? Ecco "Smart toolbox"

Xiaomi rilascia finalmente il clone dell'Edge Panel di Samsung; si chiama “Smart toolbox” ed è una funzione che serve per sfruttare meglio le potenzialità degli schermi curvi.

Xiaomi Smart Toolbox: cos'è e come funziona

L'OEM cinese è l'unico produttore che rilascia versioni beta settimanali del suo sistema operativo mobile MIUI basato su Android. Solo pochi giorni fa, abbiamo appreso dell'aggiunta di una funzione chiamata “Assistente fotocamera frontale“. Ora, l'azienda ha introdotto un'altra funzionalità chiamata “Smart toolbox“.

Con l'introduzione dei display curvi, Samsung ha iniziato a offrire una funzione chiamata “Edge panel” sui suoi smartphone premium. Questa serve per aiutare gli utenti a bloccare determinate applicazioni e funzioni per un accesso rapido.

La feature è ora disponibile non solo su tutti i telefoni Samsung, ma anche su telefoni di altre società come OPPO. Il produttore di smartphone cinese lo chiama “Smart Sidebar 2.0” in ColorOS 12.

Una funzionalità simile ha finalmente debuttato ora nella MIUI con il nome di “Smart toolbox”. L'implementazione del marchio cinese è simile a quella degli altri OEM.

Gli utenti avranno tre opzioni tra cui scegliere. Potranno accedere ad una cassetta degli attrezzi in ogni momento, durante il gioco o durante la riproduzione di video.

Se si seleziona “sempre”, i clienti potranno accedere rapidamente alle app bloccate. Mentre con le altre due opzioni, la casella degli strumenti mostrerà strumenti relativi a giochi e video, oltre alle applicazioni bloccate.

La suddetta caratteristica è attualmente nella sua fase iniziale, ma alla fine potrebbe diventare “più intelligente” come è avvenuto ad OPPO. Ad esempio, Smart Sidebar 2.0 di ColorOS 12 è in grado di mostrare strumenti basati su diversi scenari di utilizzo.

Xiaomi è nota per copiare le funzionalità più velocemente di altre aziende. Che dite, vi piace? La trovate comoda?