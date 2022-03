Xiaomi: con 8€ rendi smart qualsiasi dispositivo, sconto 55% (Amazon)

Il gioiellino di Xiaomi attualmente in sconto su Amazon è pronto a rendere smart qualsiasi oggetto che, per funzionare, è necessario collegare alla presa elettrica.

Super semplice da usare, è perfetto per lampade, stereo, deumidificatori, stufe, condizionatori, macchine del caffè e non solo. Approfittando adesso dello sconto del momento, bastano 8€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Devi solo rispettare la quantità minima d'ordine (2 pezzi) e completare l'ordine al volo, si tratta di un'occasione a tempo super limitata.

Xiaomi rende smart qualsiasi dispositivo: basta pochissimo

Un modo per regalare nuova vita a parecchi dei prodotti che hai in casa. La presa intelligente è un accessorio immancabile. Grazie a lei, puoi collegare a Internet i tuoi oggetti e gestirli tramite l'applicazione per smartphone.

Incredibilmente semplice da configurare, basta sistemarlo fra la presa a muro e la spina dell'oggetto che vuoi rendere smart. Dopo una rapidissima configurazione, sei pronto. Puoi velocemente accendere e spegnere il tuo oggetto (per esempio una lampada) con lo smartphone e non solo. Ovviamente, la praticità prima di tutto: si tratta di un dispositivo che funziona attraverso la connessione WiFi a Internet. Se questa, per qualsiasi motivo, dovesse essere momentaneamente non disponibile, puoi gestire tutto tramite il tasto fisico alloggiato sulla presa intelligente.

Niente di più semplice, quanto geniale. Non perdere l'occasione di rendere smart praticamente qualsiasi dispositivo desideri grazie a questo accessorio di Xiaomi, di qualità elevatissima. Completa l'ordine dal volo da Amazon (quantità minima 2 pezzi) e portalo a casa a 8€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii rapido.