Finalmente, l'ambitissimo Xiaomi Mi TV Stick è in sconto su eBay a un prezzo assurdo: con circa 33€ la tua TV diventa subito smart. Un gioiellino super compatto, che ti proietterà in un mondo tutto nuovo, fatto di streaming e divertimento.

Metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “MIDAYSAGO21” per ottenere il miglior prezzo possibile. Pochissimi pezzi ancora disponibili: sii veloce!

Xiaomi: basta pochissimo per la TV smart adesso

Un monitor, una televisione che non ha una parte interattiva (o che ce l'ha, ma magari non ti piace!). Basta inserire questa chiavetta magica nell'ingresso HDMI e ti si aprirà un mondo basato su Android TV.

Tutto l'intrattenimento on demand che potresti desiderare, a disposizione in qualsiasi momento. Basta una rapidissima configurazione guidata e poi sarai pronto: Netflix, DAZN, Disney+, Discovery+ e non solo: puoi guardare praticamente qualsiasi servizio al quale sei registrato, senza alcun problema.

Non solo, con questo gioiellino puoi navigare su Internet, ma anche scaricare giochi e applicazioni dallo store ufficiale. In abbinata (lo ricevi in confezione) c'è il telecomando smart che ti permetterà di avere tutto sotto controllo e non solo. Infatti, premendo il tasto dedicato sarai in grado di interagire con l'assistente vocale di Google: chiedigli informazioni, gestisci la scasa smart o – addirittura – affidati a lui per aprire le tue applicazioni preferite.

Come vedi, basta veramente poco per avere una meravigliosa smart TV, senza dover cambiare tutto il pannello. Un investimento furbo come questo è più che sufficiente. Prendi adesso Xiaomi Mi TV Stick a 33€ circa da eBay: mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “MIDAYSAGO21”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite e dall'Italia: il tuo gioiellino arriverà in pochissimo.

Sii molto veloce nel completare l'ordine, sono rimasti solo pochissimi pezzi.

