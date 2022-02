Xiaomi: con 25€ il segnale del WiFi SFONDA i muri, è potentissimo

Sbarca su eBay, ed anche in super promozione, un nuovo dispositivo Xiaomi per potenziare la rete WiFi domestica o dell'ufficio. Segnale dual band, copertura super efficace e finalmente un'esperienza stabile e super veloce.

Grazie alle promozioni del momento, puoi fare un ottimo affare e portalo a casa a 25€ circa appena. Come? Approfittando di uno speciale coupon: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “SMARTHOME22”. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Xiaomi: WiFi stabile e potente, basta pochissimo

Il potente repeater di segnale senza fili appena lanciato dal colosso cinese è in grado di offrirti un'esperienza d'uso della tua rete finalmente soddisfacente. Infatti, uno dei problemi principali è proprio questo: il router non riesce a coprire in modo uniforme l'intera superficie di casa e ci sono punti in cui il segnale arriva male oppure e del tutto assente.

Per migliorare la situazione, non basta un ripetitore qualsiasi. Soprattutto, perché scendere a compromessi, se puoi portare a casa un prodotto premium, investendo pochissimo? Questo gioiellino non solo supporta la rete dual band, quindi lungo raggio (2,4Ghz) e corto raggio più veloce (5Ghz), ma ti offre anche una porta Ethernet, nel caso volessi collegare qualcosa a cavo, così da avere una stabilità ancora maggiore.

Super semplice da configurare, lo piazzi in un punto dove la rete inizia a perdere potenza e – tramite l'aiuto dell'apposita applicazione per Android e iOS – completi la configurazione. Da quel momento in poi, il segnale potrà rimbalzare, riacquisire potenza ed essere pronto a darti soddisfazioni.

Un prodotto Xiaomi super utile per potenziare il WiFi di casa, quindi, che non teme ostacoli come i muri. A questo prezzo, è un autentico affare, che puoi fare direttamente su eBay: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “SMARTHOME22”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma le scorte limitate.