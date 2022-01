Xiaomi: con 13€ il WiFi di casa spicca il VOLO (solo Amazon)

A risolvere il principale problema che affligge le reti WiFi di tutto il mondo, ci pensa Xiaomi. Il suo repeater smart è in grado di permettere al segnale di rimbalzare in punti lontani della casa, diventando finalmente stabile e più veloce.

Sembra un'operazione costosa, raccontata così, invece basta una manciata di euro, grazie alle promozioni Amazon del momento. Se sarai veloce a completare l'ordine, questo utilissimo dispositivo lo porti a casa a 13€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: minima spesa massima resa per il WiFi di casa

Un prodotto spettacolare, oltre che super utile. Lo configuri in un attimo, grazie anche all'aiuto dell'applicazione, posizionandolo proprio dove la rete wireless inizia a fare i capricci, risultando instabile.

In questo modo, la stessa può rimbalzare, riguadagnando potenza, e arrivando ai tuoi device (fino a ben 64 contemporaneamente) in modo perfetto. In questo modo, puoi sfruttare molto di più la velocità della tua connessione a Internet, anche de i dispositivi sono lontani dal modem router principale.

Tramite l'applicazione, avrai sempre modo di controllare l'andamento del segnale e i diversi dispositivi connessi. Insomma, tutta la qualità di Xiaomi in un ripetitore di rete WiFi eccezionale e ora più economico che mai. Completa al volo l'ordine da Amazon per averlo a 13€ circa appena e con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.