Xiaomi: compressore portatile ASSURDO, anche pneumatici (36€)

Il potentissimo compressore portatile di Xiaomi torna a gran prezzo su Amazon. Un prodotto in grado di gonfiare ruote di qualsiasi genere, anche le gomme dell'auto dell'auto. Uno dei pochissimi funzionanti attraverso batteria integrata, che è in grado di gonfiare fino a 5 pneumatici con una sola carica.

Un piccolo concentrato di tecnologia, con display OLED per avere tuto sotto controllo, e persino dotato di torcia. Completa rapidamente l'ordine per portare a casa questo utilissimo dispositivo a 36€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccellente compressore portatile in gran sconto

Un prodotto super compatto, pensato per essere portato ovunque. Puoi averlo sempre con te oppure lasciarlo in macchina, pronto all'uso nel momento del bisogno. Puoi controllare la pressione dello pneumatico, grazie al rilevamento automatico, e non solo: addirittura, puoi impostare un limitatore di PSI (unità di misura della pressione) e il tuo dispositivo si bloccherà – smettendo di gonfiare – nel momento in cui sarà raggiungo il limite.

Grazie al funzionamento attraverso batteria integrata, potrai usarlo senza il vincolo dei cavi in qualsiasi momento. Ricaricalo come faresti con lo smartphone oppure sfruttando un powerbank.

Dotato di torcia integrata, puoi utilizzarlo anche al buio, senza alcun problema. Del resto, può capitare in qualsiasi momento di aver bisogno di gonfiare la ruota della bici o lo pneumatico dell'auto. Non dimenticare che, con l'arrivo della stagione fredda, è facile che la pressione delle gomme dell'auto subisca sbalzi repentini, compromettendo la sicurezza all guida. Per questo è fondamentale avere un dispositivo del genere a disposizione, così da poterla controllare in qualsiasi momento, rimediando immediatamente in caso di cali.

Insomma, un prodotto come la compressore portatile di Xiaomi lo usi tutto l'anno per scopi diversi. Non perdere l'occasione di averlo adesso in gran sconto, con la promozione Amazon del momento, te lo accaparri a 36€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: pochissimi pezzi a disposizione.