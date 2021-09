Xiaomi: 5 STRANEZZE irresistibili economiche che non conosci

Hai presente smartphone e wearable Xiaomi? Bene, non li troverai in questo articolo. Sono andata alla ricerca delle stranezze che sono parte dell'enorme ecosistema di prodotti del colosso cinese, realizzati in collaborazione con piccoli brand (per questo il marchio della multinazionale non compare). Sono tutti dispositivi economici, molto utili e poco tech, e li trovi su Aliexpress.

Xiaomi: 5 stranezze che puoi trovare solo su Aliexpress

Il primo gadget è un tappo, ma non uno normale. Si tratta di un dispositivo che serve a mantenere il vino buono per giorni, anche dopo l'apertura. Ricrea il sottovuoto e impedisce all'aria di rovinare la bibita. Quanto costa? Solo 3€ con spedizioni gratis.

Il secondo prodotto, che proprio non ti aspetti di trovare qui, ti permetterà di tenere in ordine naso, orecchie e sopracciglia. Si tratta ti un trimmer, un piccolo rasoio, per rimuovere in modo efficace la peluria in eccesso. Super preciso e indolore, è realizzato con materiali di altissima qualità. Totalmente lavabile sotto acqua corrente e dotate di potente motore, lo porti a casa a 6,90€ con spedizioni di appena 0,31€.

Le ciabatte di Xiaomi, si. Sono anche comode, totalmente lavabili e realizzate in materiale antiscivolo. Costano appena 7,52€ con spedizioni di 1,79€ e le trovi fino al numero 45 e in diversi colori: scegli il tuo modello preferito.

Bene, ora che abbiamo rotto il ghiaccio con le pantofole, posso mostrarti loro. I boxer e che boxer! Realizzati con materiali traspiranti e comodi, sono rinforzati lì dov'è necessario, ecco. Si tratta di un prodotto di altissima qualità, intimo senza cuciture, progettato per sparire sotto gli abiti. Il singolo pezzo costa intorno ai 5€ e puoi trovarlo in diverse taglie su Aliexpress.

Per finire, un oggetto utilissimo, oltre che bello esteticamente. Si tratta di un tester per verificare l'eventuale presenza di dispersione elettrica. Realizzato da Xiaomi, insieme al brand Duka, è interessante da sfruttare anche per uso professionale. Lo porti a casa a 9,65€ con spedizioni di 2,80€.

Hai visto quanti strani prodotti Xiaomi esistono? E questo è solo un assaggio di quello che puoi trovare su Aliexpress e il bello è che si tratta sempre di dispositivi parecchio economici, oltre che molto interessanti.