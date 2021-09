Xiaomi CIVI: cosa sappiamo su questo nuovo device?

Le specifiche Xiaomi CIVI sono appena trapelate online prima del lancio ufficiale da parte dell'azienda. Sappiamo infatti che l'OEM cinese lancerà il nuovo device il 27 settembre in Cina. Ieri, la società ha rivelato il design del telefono e oggi, diversi tipster asiatici hanno condiviso le specifiche chiave del telefono in arrivo.

Xiaomi CIVI: le presunte specifiche tecniche

Xiaomi CIVI dovrebbe ospitare un display AMOLED da 6,55 pollici con un design a bordo curvo. Supporterà la risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. È probabile che il chipset Snapdragon 778G di Qualcomm alimenti lo smartphone. Non di meno, si ipotizza che possa ospitare una batteria da 4.500 mAh con supporto alla fast charge rapida da 55W.

Per i selfie, CIVI potrebbe essere dotato di un obiettivo Samsung GD1 da 32 megapixel. La sua configurazione a tripla lente sulla back cover potrebbe prevedere anche una main camera realizzata da Samsung; nello specifico, potrebbe essere il sensore GW3 da 64 megapixel. Il nuovo midrange di Xiaomi sfoggerà un retro opaco AG e una cornice centrale metallica. Misurerà 6,98 mm di spessore e peserà soltanto 166 grammi.

Il CIVI sfiderà contro protagonisti del settore come l'Honor 50, l'OPPO Reno6, i nuovi Vivo S10 nel mercato offline in Cina e non solo. È chiaro che apparterrà alla fascia dei mediogamma premium.

È probabile che arrivi in queste ​​varianti: 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM + 256 GB di storage e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Si ipotizza che questi modelli costino rispettivamente 2.699 Yuan (~ $ 417), 2.999 Yuan e 3.299 Yuan (~ $ 464).