Xiaomi CIVI 3: sta arrivando il mediogamma per gli amanti dello stile

In queste ore sono trapelate in rete le specifiche tecniche relative al nuovo smartphone di fascia media di Xiaomi destinato ai fashion addicted e agli amanti dello stile. Parliamo infatti del CIVI 3, l’iterazione next-gen del prodotto più amato dai giovani in Cina.

Xiaomi CIVI 3: le presunte specifiche tecniche

Torniamo indietro nel tempo: a settembre dello scorso anno, l’OEM cinese ha presentato lo Xiaomi CIVI 2 nel mercato locale. Questo era il modello di fascia media dedicato ad un target ben definito; adesso arriverà sugli scaffali internazionali con il moniker Xiaomi 13 Lite.

Stando a quanto suggerisce l’insider Digital Chat Station, il nuovo modello presenterà uno schermo FullHD+ con refresh rate da 120 Hz, tecnologia AMOLED, bordi curvi e pillola contenente le due selfiecam frontali da 32 Mpx ciascuna. Ci dovrebbe essere un LED nella parte anteriore del device, così come sulla back cover.

Fotograficamente parlando, troveremo una main camera Sony IMX800 da 50 megapixel (al posto della Sony IMX766), un’ultrawide da 20 Mpx e una macro da 2 Mga.

Se sul CIVI 2 abbiamo visto lo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, per il nuovo modello sembra che avremo un chipset di MediaTek. Probabilmente potrebbe essere il Dimensity 8200, ma è presto per dirlo. Per quanto concerne il prezzo di lancio invece, tutto è avvolto nel mistero. Potrebbe costare (in Cina) 2399 Yuan (circa 348 dollari al cambio), ma ne sapremo di più a breve.

