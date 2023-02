Xiaomi 13 Lite: tutte le sue specifiche sono state rivelate

In queste ore abbiamo appreso che il nuovo midrange premium dell’OEM cinese, prossimo al debutto (Xiaomi 13 Lite) è appena stato avvistato sul web. Ricordiamo che in Cina questo dispositivo non è mai stato presentato, perciò il lancio previsto al Mobile World Congress sarà un’evento Global unico. Nello specifico, il telefono verrà annunciato il 26 febbraio.

In Cina la line-up è giunta sul mercato da dicembre, anche se ad oggi comprendeva solo due modelli (Xiaomi 13 e 13 Pro). Scopriamo che ora potrebbe annunciare una versione più economica. Da quanto emerge sul sito tedesco Cyberport, vediamo quali saranno le sue specifiche tecniche complete.

Xiaomi 13 Lite: le caratteristiche complete

Il midrange premium è nell’aria da diverso tempo; dai rumors emersi in passato abbiamo appreso che questo device, altro non è, che il rebrand del CIVI 2, il mediogamma più bello del mercato asiatico. Inoltre, sarà un telefono pensato per le fotografie selfie; di fatto disporrà di due sensori anteriori da 32 Megapixel ciascuno.

Stando ai report poi, il flagship Xiaomi 13 Lite presenterà uno schermo AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+, 420 PPI e refresh rate di 120 Hz. Il processore di bordo invece, sarà l’ottimo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, con skin MIUI 14 basata su Android 12 pronto all’uso.

Posteriormente troveremo una main camera da 50 megapixel, un’ultrawide da 8 Mega e una macro da 2 Mpx. Come detto, anteriormente ci saranno due sensori da 32 Mpx ciascuno. La batteria invece, sarà una cella energetica da 4500 mAh con ricarica rapida da 67W. Quanto costerà questo mediogamma incredibile?

Stando alle informazioni ottenute da Cyberport, in Europa lo Xiaomi 13 Lite costerà 499,90€, IVA inclusa. Nell’attesa, vi consigliamo l’ottimo flagship Xiaomi 12 del 2022 che costa quanto un mediogamma: solo 461,69€ su Amazon. Si tratta di uno dei top più esclusivi del mercato; approfittatene prima che sia troppo tardi.

