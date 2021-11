Xiaomi ci crede ancora: arriveranno flagship "mini", pare

Secondo gli ultimi rumor emersi online, si dice che Xiaomi lancerà due mini smartphone. Di fatto, in queste ore abbiamo riportato i numeri di modello dei prossimi smartphone premium dell'OEM cinese e del suo sub brand Redmi; l'elenco include anche alcuni telefoni ad oggi ancora sconosciuti. Secondo alcune indiscrezioni, due di questi terminali potrebbero essere terminali di punta ma dal piccolo schermo.

Xiaomi lancerà due MINI smartphone? (RUMOR)

Quando hanno iniziato a emergere rapporti su iPhone 12 Mini prima del suo rilascio, Xiaomi è stato il primo OEM Android a mostrare pubblicamente interesse per questo fattore di forma. Tuttavia, Asus ha battuto il gigante tecnologico cinese portando ZenFone 8 per primo sul mercato.

Più di un anno dopo, i rumor suggeriscono che i due prossimi terminali Xiaomi con numeri di modello L3 e L3A potrebbero essere i tanto attesi mini device dell'azienda. Secondo il codice della MIUI, il duo sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 870 e si dice che il primo sia dotato di un display da 6,3 pollici.

Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni che abbiamo in questo momento. In precedenza, in base alle dimensioni dello schermo, avevamo ipotizzato che L3 fosse uno smartphone pieghevole a conchiglia.

Sebbene si dice che questi due terminali siano mini-telefoni, siamo scettici poiché non ci sono ancora prove evidenti, pertanto vi invitiamo a prendere il suddetto rumor con le dovute cautele. Tuttavia, vale la pena notare che il GM di Redmi Lu Weibing ha parlato di flagship con schermi dalle piccole dimensioni su Weibo ieri.

Ad ogni modo, ci aspettiamo di saperne di più su questi prodotti nei prossimi giorni. A voi piacciono i “mini” device? O siete amanti dei “padelloni”?