Il colosso cinese Xiaomi realizzerà veicoli elettrici intelligenti congiuntamente con l’azienda Great Wall Motor. Questo è quanto emerge da un recente rapporto pubblicato online in queste ore dal giornale Reuters.

Xiaomi Car: una grande partnership per un grande progetto

Sembra proprio che Xiaomi stia progettando di costruire la propria auto elettrica smart e adesso, secondo quanto riferito, il produttore di smartphone utilizzerà la fabbrica della Great Wall Motor Co Ltd cinese, una casa automobilistica locale.

Secondo un rapporto di Reuters, fonti vicine alla questione hanno rivelato che il gigante tecnologico è l’ennesima azienda tecnologica che si sta unendo alla corsa dei veicoli elettrici. Sebbene la compagnia sia nota per la sua vasta gamma di prodotti di elettronica di consumo, dai telefoni ai monopattini, dai gadget per la smart home all’industria, ora si presume che si possa diversificare la sua offerta, buttandosi verso un nuovo mercato. Da quando è emerso per la prima volta il rapporto riguardante la possibilità di vedere una macchina elettrica by Xiaomi, il prezzo delle azioni della società è aumentato del 9%. Il dato è aggiornato a oggi, venerdì 26 marzo 2021. Nel frattempo anche le azioni di Great Wall di Hong Kong sono aumentate del 15%.

Inoltre, il produttore di smartphone punterà al mercato di massa con i suoi veicoli EV. Nessun grande bolide, dunque, e nessuna super car.

In altre parole, i suoi veicoli elettrici avranno un target di riferimento più ampio, simile a quello dei suoi prodotti elettronici, secondo le fonti. In particolare, Great Wall Motors deve ancora offrire i suoi servizi di produzione ad altre società e fornirà anche consulenza ingegneristica per accelerare il progetto, secondo due fonti interne che hanno rifiutato di essere identificate. Sfortunatamente, sia Xiaomi che Great Wall hanno rifiutato di commentare questo rapporto, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

