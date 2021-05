Xiaomi ha una soluzione per tutto, anche per la tua ricerca di un asciugacapelli compatto, che però funzioni davvero bene, asciugando velocemente i capelli, pur lasciandoli sani grazie agli ioni. Ovviamente, trattandosi del colosso cinese il prezzo è super concorrenziale ed è di 50€. Oggi però costa ancora meno, grazie al codice sconto presente su Gshopper, risparmi il 42% e lo porti a casa a una cifra irrisoria: 28€ appena con spedizioni rapide e gratis! Devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “08AC4A0B9A” prima di pagare.

Xiaomi: l'asciugacapelli definitivo è in super offerta

Un design super compatto, super sobrio ed elegante. Perfetto da tenere in bagno, potrai anche metterlo in valigia e portarlo con te in viaggio, evitando di affidare i tuoi capelli a un dispositivo qualsiasi fornito dall'hotel.

La sua potenza è dovuta al motore da 1800W, ma – come anticipato – non solo questo gioiellino asciugherà rapidamente i tuoi capelli, ma li tratterà anche con i guanti bianchi grazie alla tecnologia agli ioni e al controllo intelligente della temperatura.

Insomma, l'occasione offerta da Gshopper è fin troppo ghiotta. Con 28€ appena porti a casa l'asciugacapelli di Xiaomi che è:

super compatto;

potente e veloce;

sicuro grazie al controllo della temperatura;

dotato di tecnologia per il trattamento agli ioni;

bello esteticamente, che è un dettaglio che non guasta mai.

Per portarlo a casa, quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “08AC4A0B9A”. Le spedizioni sono rapide e gratis, il prodotto ti sarà consegnato in pochissimi giorni direttamente da magazzino europeo.

