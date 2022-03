Xiaomi: camera di sicurezza 2K con intelligenza artificiale a 29€

Un gioiellino pronto a prendersi cura della sicurezza di casa quando non ci sei. Questa videocamera compatta di sicurezza di Xiaomi è un vero e proprio spettacolo.

Non ingombrante e dotata di supporto magnetico super saldo, a bordo vanta un sensore con risoluzione da ben 2K per immagini nitide in qualsiasi contesto. Non solo, grazie alla visione notturna a infrarossi, vedi perfettamente le riprese anche al buio. Ancora, la presenza dell'intelligenza artificiale, controlla i movimenti e invia notifiche sullo smartphone solo quando realmente necessario.

Con le promozioni del momento, da Amazon porti a casa questo concentrato di tecnologia a 29,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: videocamera di sicurezza 2K a prezzo super accessibile

Il fatto che sia un dispositivo compatto e dotato di piedistallo magnetico, di fatto semplifica in modo importante l'installazione, che potrai fare dover ritieni più comodo e in pochissimo tempo.

Dopo averla abbinata allo smartphone, di fatto avrai gli occhi puntati in casa anche quando non ci sei. Tramite l'applicazione per smartphone tieni tutto sotto controllo in qualsiasi momento, sfruttando la connessione a Internet.

l sensore ad alta risoluzione è abbinato alla visione notturna a infrarossi per garantirti massima visibilità in qualsiasi condizione di luminosità. Ancora, la presenza di speaker e microfono ti offre la funzionalità di audio bidirezionale. Di fatto, ascolti qualsiasi rumore nell'ambiente dove c'è il dispositivo e non solo. Infatti, puoi anche interagire, inviando messaggi vocali.

Per finire, l'intelligenza artificiale ti aiuta a rendere il sistema di rilevamento dei movimenti più smart che mai. Sarai protetto dall'arrivo su smartphone di notifiche relative a falsi allarmi. Questa videocamera di sicurezza di Xiaomi è in grado di rilevare con precisione i movimenti sospetti, quelli veri.

Insomma, un dispositivo spettacolare, utile e ora anche particolarmente economico. Non perdere l'occasione di portarlo a casa da Amazon a 29,99€ appena. Completa l'ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.