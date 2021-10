Xiaomi: cacciavite elettrico 64 pezzi a prezzo SHOCK (31€)

Con le offerte Amazon del momento, puoi scoprire tutto il potenziale di questo eccezionale cacciavite elettrico – 64 pezzi in 1 – a prezzo eccezionale. Puoi portarlo a casa a 31€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Uno strumento multiuso, con tutto quello che può servirti per i lavori di manutenzione della casa e non solo. Infatti, è talmente accessoriato che puoi usarlo anche a livello professionale.

Xiaomi: eccellente cacciavite elettrico 64 in 1

Un prodotto decisamente interessante, a partire dal suo appeal estetico. Nulla è lasciato al caso, i dettagli costruttivi permettono di capire al volo la qualità costruttivo di questo gioiellino. Ad esempio, alla parte dell'estremità, dove vanno montante le punte ci sono 3 potenti luci LED, che consentono di vedere bene anche in presenza di scarsa luminosità.

Il motore elettrico è calibrato alla perfezione, in modo da permetterti di avvitare e svitare nel miglio modo possibile: non è troppo lento, ma nemmeno troppo potente. In questo modo, eviterai di rischiare di danneggiare le viti stesse. Inoltre, le stesse rimangono ben salde al dispositivo, grazie allo speciale sistema magnetico.

In totale, puoi scegliere fra 56 punte: impossibile non trovare quella che ti serve per completare i tuoi lavori. La presenza di batteria integrata ricaricabile, ti consente di utilizzare il tuo dispositivo senza il vincolo dei cavi.

Un kit super completo: considerando gli accessori in dotazione, in totale porti a casa 69 pezzi. La confezione prevede infatti:

1 cacciavite elettrico ;

; 1 wowpad;

1 cavo USB per la ricarica;

56 punte;

1 stazione di ricarica;

1 barra;

1 ventosa;

1 magnetizzatore;

1 custodia.

Insomma, a questo prezzo, il gioiellino di Xiaomi Wowstick è un vero e proprio affare. Completa rapidamente l'ordine da Amazon per averlo a 31,44€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.