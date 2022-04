Xiaomi: cacciavite elettrico 63 in 1 super PREMIUM a 29€ (-40%)

Il Wowstick F1 Pro è un eccellente cacciavite elettrico parte dell'ecosistema Xiaomi. Arriva a casa con un kit composto da 63 pezzi, di cui 56 punte di altissima qualità. Un prodotto premium, con batteria integrata ricaricabile e un sacco di accessori.

Grazie alle promozioni attualmente in corso su Amazon, puoi risparmiare il 40% e portarlo a casa a 29€ circa appena. Basta spuntare il coupon in pagina e completare al volo l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità del coupon super limitata.

Xiaomi: cacciavite elettrico 63 in 1 a prezzo pazzesco

Un prodotto il cui design colpisce immediatamente. Non tutti gli oggetti dedicati al fai da te sono belli da guardare, ma questo kit lo è. Il corpo del cacciavite, curato nei minimi dettagli, ti garantisce un'impugnatura super stabile.

In un attimo, cambi la punta – scegliendo fra le 56 disponibili – e puoi agevolmente completare i tuoi lavori di fai da te, sfruttando un motore potente e bilanciato per imprimere la corretta forza. L'ideale per avvitare e svitare rapidamente e senza sforzi. Inoltre, 3 potenti LED sull'estremità ti permetteranno di avere sempre sotto controllo e ben illuminata la parte dove lavori.

La batteria integrata ricaricabile, ti permetterà di lavorare sempre senza il vincolo dei cavi. Inoltre, grazie al kit super accessoriato, avrai sempre a disposizione una postazione super completa. Infatti, in dotazione ricevi:

1 * Wowstick 1F Pro Power Screwdriver

1 * Wowpad per appoggiare le viti e non perderle

1 * Custodia portatile

1 * Base per cacciavite, così da appoggiarlo quando non lo stai usando, ma ti serve ancora

1 * ventosa

1 * Triangle Pry Opener

1 * Magnetizzatore

1 * Set di viti in kit, con 56 punte sempre a disposizione

Insomma, un prodotto di altissima qualità, parte dell'ecosistema Xiaomi e che non potrebbe essere più completo. L'eccezionale cacciavite elettrico 63 in 1 ora in sconto su Amazon del 40% è un prodotto da non perdere. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 29€ circa appena invece di 49€. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.