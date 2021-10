Xiaomi: cacciavite elettrico 20 punte a 19€, PREZZONE

L'ecosistema di prodotti Xiaomi è anche dispositivi per il fai da te come questo, un ottimo cacciavite elettrico, con in kit ben 20 punte di precisione. In omaggio, ricevi una pratica custodia. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon, con lo sconto del momento puoi portare l'intero bundle a casa a 19€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: cacciavite elettrico a prezzo super su Amazon

Un dispositivo super compatto, con design ultra slim, simile a una penna. Lo impugni, scegli la punta più adatta e utilizzi il meccanismo elettrico per portare a termine i tuoi lavori di precisione.

Quando termini, riponi tutto nelle apposite custodie e il dispositivo è pronto al prossimo utilizzo. Grazie al funzionamento attraverso due batterie mini stilo (AAA) dovrai semplicemente operare la sostituzione quando sono scariche, non ci sarà mai il vincolo dei cavi.

Le punte sono tutte realizzate in lega di alluminio e – per ogni lavoro – puoi scegliere se avvitare e svitare elettricamente oppure a mano, in caso di parti più delicate.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo super cacciavite elettrico di Xiaomi a prezzo super da Amazon. Completa velocemente l'ordine per averlo a 19€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.