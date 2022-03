Xiaomi Buds 3T Pro e Buds 3 UFFICIALI: disponibili da domani in Italia

Giornata intensa per Xiaomi: dopo aver presentato i nuovi smartphone Xiaomi 12X, 12, 12 Pro e gli orologi Watch S1 ed S1 Active, l'azienda ha svelato ufficialmente gli auricolari Bluetooth Xiaomi Buds 3T Pro e Buds 3.

Prima di parlare dei prezzi di vendita e della disponibilità, soffermiamoci meglio sulle specifiche ed analizziamo differenze e punti di forza di queste interessanti cuffie wireless che promettono sound eccezionale e lunga autonomia.

Xiaomi Buds 3T Pro e Buds 3: caratteristiche tecniche

Pensati per offrire un’esperienza acustica senza precedenti, le Buds 3T Pro e le Buds 3 vantano una qualità ANC di livello premium, fornendo ai propri utilizzatori tre modalità di cancellazione del rumore in base alle loro esigenze: da quella attiva, in grado di raggiungere un'incredibile performance di noise cancelling di 40dB, a quella adattiva (presente soltanto su Xiaomi Buds 3T Pro), che permette agli auricolari di cambiare modalità automaticamente in base al livello di rumore ambientale, fino a quella di trasparenza, che lascia entrare i suoni esterni permettendoti di sentire l’ambiente circostante.

Non è tutto: per rendere l’ascolto veramente immersivo, le Buds 3T Pro sono dotate dell’innovativa funzionalità audio Dimensional, capace di creare un spazio sonoro a 360 gradi simile a quello di un concerto dal vivo, e supportano anche l’applicazione Track, che consente di bilanciare le sonorità in base ai movimenti della testa e di non perdere nessun dettaglio. Infine, per un’esperienza più confortevole, Xiaomi Buds 3T Pro e Xiaomi Buds 3 hanno una connettività dual-device e una durata della batteria estremamente lunga: una singola carica può alimentare il dispositivo fino a 6 ore di riproduzione, o 24 ore con la custodia, mentre la ricarica wireless consente agli utenti di proseguire facilmente le loro attività.

Xiaomi Buds 3T Pro e Buds 3 arrivano in doppia colorazione, Carbon Black e Gloss White, e saranno disponibili da domani 16 marzo su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia, rispettivamente al prezzo di 169,99 euro e 129,99 euro: per le prime 48 ore, su mi.com saranno acquistabili con il 20% di sconto al prezzo speciale di 135,99 euro (fino a esaurimento scorte).