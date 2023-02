Xiaomi Bud 4 Pro, lucida qualità

Il mercato dell’elettronica di consumo è mutato non di poco negli ultimi anni, con un numero di device venduti in rallentamento, ma con l’asticella della qualità (e del prezzo) sempre più alta alla ricerca della maggior qualità e di un ciclo di vita superiore. Nei device l’utente cerca un’esperienza di qualità poiché si tratta di device sempre più presenti nella vita di ogni giorno e che possono cambiare in modo importante il modo di lavorare, di fruire di contenuti di intrattenimento, di dialogare e di vivere la propria dimensione digitale. Xiaomi, gruppo che negli ultimi anni ha visto progressivamente crescere la propria quota mercato, ha voluto scommettere su medesimo trend presentando al Mobile World Congress 2023 nuovi flagship intrisi di ambizione ed accompagnandoli con nuovi Xiaomi Bud 4 Pro che completano l’offerta ed alzano ulteriormente l’asticella del brand.

Xiaomi Bud 4 Pro

Involucro lucido che ben esprime il profilo del prodotto, form factor tradizionale che sembra volersi inserire nel solco del “già visto” e qualità delle componenti che raccontano una narrativa chiara: i nuovi Bud di Xiaomi vogliono offrire un’esperienza orientata sulla qualità, inserendosi in quella medesima fascia alta a cui si ispira l’intera serie 13 dei nuovi smartphone.

Ecco quindi che negli Xiaomi Bud 4 Pro si può trovare la tecnologia LDAC di Sony, che consente una velocità di trasferimento dati fino a 990kbps e una profondità di bit fino a 32 bit, oltre al supporto Hi-Res Audio Wireless. Confermate inoltre una cancellazione attiva del rumore con una profondità fino a ben 48dB ed una lunghissima autonomia: fino a 9 ore di ascolto continuativo e fino a 38 ore grazie al supporto della cover di ricarica. Disponibile altresì la ricarica wireless, per avere massima comodità di carica in ogni situazione.

Tra le funzionalità si segnala anche il Built-in Dimensional audio, che consente di rilevare i movimenti del capo per regolare il suono di conseguenza con massima precisione di dettaglio. Qualità d’ascolto ai massimi livelli, insomma, per chi cerca negli auricolari un supporto robusto per un’esperienza superiore:

l’audio immersivo incorporato crea una suggestiva esperienza di suono surround, rendendo gli auricolari il compagno perfetto per gli amanti del cinema che desiderano godere di un’esperienza di visione realistica ovunque e in qualsiasi momento

Due i colori disponibili: Star Gold e Space Black. I nuovi buds sono immediatamente disponibili su Xiaomi Store Italia a partire da 249,99 euro.