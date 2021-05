Un dispositivo di Xiaomi che ti permetterà, grazie alle due antenne, di ampliare di molto la copertura della rete WiFi di casa. Ora lo compri a 8,90€ appena grazie al nostro codice sconto e le spedizioni sono gratis, offerta da Gshopper. Pochi pezzi disponibili.

Xiaomi: rete WiFi più potente grazie all’extender

Un dispositivo bellissimo esteticamente, che potrai posizionare con successo sia in casa che in ufficio. Ovviamente, il design non è certamente il suo principale punto di forza. Infatti, questo dispositivo ti offre l’immediato miglioramento della copertura della rete WiFi.

La configurazione è elementare: devi solo collegarlo al modem router principale – sempre senza fili – e poi posizionarlo nei pressi della zona dove la copertura di rete non è ottimale. In un attimo ne guadagnerai tantissimo e finalmente potrai avere Internet in modo stabile anche dove prima non c’era.

Per portare subito a casa questo gioiellino di Xiaomi per migliorare il WiFi a 8,90€ appena, tutto quello che devi fare è accaparrartelo da Gshopper prima che le scorte finiscano: mettilo nel carrello e inserisci il codice sconto “1AC33FBB01” prima che le scorte finiscano. Le spedizioni, da magazzino cinese, sono assolutamente gratuite, seppure non rapide. Fretta di riceverlo? Lo trovi anche su Amazon a 14,90€ con spedizioni rapide e gratis.

Ti piacciono i super sconti e le occasioni? Il meglio lo trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home