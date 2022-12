Xiaomi, BOMBA Amazon inaspettata: 21€ per il tablet LCD da scrittura da 13"

Rimane pochissimo tempo per approfittare dello sconto pazzesco sul celeberrimo tablet LCD da scrittura di Xiaomi. Un pannello da 13,5″ strepitoso, perfetto per scrivere e disegnare sfruttando lo speciale pennino in dotazione. Materiali di costruzione premium per un prodotto di alta qualità, perfetto per limitare al minimo lo spreco di carta. Portalo sempre con te e sfruttante il potenziale per studio e lavoro.

Approfitta dell’offerta lampo su questo speciale gadget, completa l’ordine al volo da Amazon per accaparrartelo a mini prezzo. Lo porti a casa a 21€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima, si tratta di un’offerta lampo.

Un prodotto di altissima qualità, un dispositivo pensato per permetterti di disegnare, prendere appunti e scrivere qualsiasi cosa desideri, tutto senza usare carta. Quando finisci, premi l’apposito pulsante per cancellare tutto e ricominciare. Se invece hai necessità di salvare quanto creato, basterà la fotocamera del tuo smartphone (e una delle tante applicazioni gratuite per effettuare scansioni) per digitalizzare tutto il contenuto e conservarlo in sul tuo dispositivo oppure in cloud.

Il pennino in dotazione ti permetterà di creare e farti ispirare, scrivendo direttamente sull’ampio schermo da 13,5″. Quando non ti serve, basterà agganciarla lateralmente – nell’apposito alloggiamento magnetico – per conservarla e non perderla.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, portando a casa il celeberrimo tablet LCD da scrittura di Xiaomi a mini prezzo. Approfitta dell’offerta lampo per prenderlo a 21€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, mancano solo poche ore alla fine della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.