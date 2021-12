Xiaomi Black Shark: auricolari SPETTACOLARI a 29€ per fine anno

Questi auricolari di Xiaomi Black Shark – i nuovi JoyBuds – sono un vero e proprio spettacolo nel design e nelle prestazioni. Design semi in ear, Bluetooth 5.2, latenza bassissima, ricarica rapida e riduzione del rumore. Un wearable spettacolare, che porti a casa a 29€ da Amazon adesso. Per approfittare di questa super occasione, l’unica cosa da fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “WRODDUMM”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Black Shark: eccellenti auricolari in gran sconto

Un prodotto bello da regalare e regalarsi. Un wearable che non delude le aspettative, nonostante il prezzo super competitivo del momento. Bellissimi sotto il punto di vista estetico, sono le caratteristiche e le prestazioni a stupire, a partire dalla presenza del Bluetooth 5.2.

I driver, considerando il tipo di wearable, sono enormi: ben 14,2 millimetri per garantirti un’esperienza audio eccezionale. Perfetti per tutti i giorni, danno certamente il meglio in fase di gaming, complice anche la latenza bassissima. Naturalmente, puoi sfruttarli in qualsiasi momento, anche per effettuare telefonate, tenendo le mani completamente libere.

Insomma, un eccellente paio di auricolari TWS di Xiaomi Black Shark, che adesso prendi da Amazon a prezzo pazzesco. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare: metti il prodotto nel carrello, inserisci il codice “WRODDUMM” e completa velocemente l’ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.