Xiaomi Black Shark: auricolari PAZZESCHI a prezzo ridicolo (27€)

Un paio di auricolari TWS spettacolare, quello di Xiaomi Black Shark. Un prodotto tutto in uno, che puoi sfruttare agevolmente per gaming, musica e telefonate. Un design degno di nota, bassissima latenza e lunga autonomia energetica. Un concentrato di tecnologia, a partire dal Bluetooth 5.2, che adesso porti a casa a 27€ circa appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa al volo l’ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Black Shark: auricolari eccellenti a gran prezzo su Amazon

Un prodotto bellissimo sotto il punto di vista estetico, cuffiette e case di ricarica sono dotati di LED fluo, che ne impreziosiscono l’estetica. La tecnologia in ear di indossarli comodamente e godere di eccellente isolamento acustico, che contribuisce a migliorare notevolmente la tua esperienza audio.

Sfruttalo per ascoltare la tua musica preferita, ma anche per intense sessioni di gaming. Grazie alla presenza del Bluetooth 5.2, puoi godere di latenza bassissima e quindi nessun ritardo di voce rispetto alle immagini. Infine, sono naturalmente perfetti anche per parlare al telefono.

Molto interessante anche l’autonomia energetica, che si spinge fino a 35 ore, grazie alla presenza del case di ricarica, che funziona anche da validissima custodia per il tuo dispositivo, mentre non è in uso.

Insomma, un eccellente paio di auricolari TWS, quello di Xiaomi Black Shark, che adesso prendi a prezzo pazzesco su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l’ordine per accaparrartelo a 27€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.