Xiaomi Black Shark: auricolari PAZZESCHI a prezzo assurdo (27€)

Degli auricolari pazzeschi di Black Shark by Xiaomi. Design in ear, bassa latenza e ottimi per un sacco di utilizzo. Vocazione da gaming, ma perfetti per musica e chiamate. Estetica unica, prezzo minuscolo. Da Amazon puoi prenderli a 27€ circa appena adesso con consegna entro Natale: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne subito.

Xiaomi Black Shark: auricolari spettacolari a gran prezzo

Un wearable unico nel design, con carattere ben definito e assolutamente non banale. Il design in ear li tiene ben saldi alle orecchie mentre i driver da 10 millimetri ti garantiscono eccezionale qualità in ascolto. I 4 microfoni ti consentono di godere di perfette comunicazioni in chiamata o durante una sessione di gioco. Anzi, questo gioiellino risulta perfetto proprio per il gaming: con una latenza di 55 ms, possibile grazie alla presenza del Bluetooth 5.2, non ci saranno ridarti o sincronizzazioni pessime di audio e video.

Insomma, un portento. Questi auricolari di Xiaomi Black Shark sono una novità da non perdere. A questo prezzo poi, sono un autentico regalo, che trovi direttamente su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittarne. Li prendi a 27€ circa appena e godi di spedizioni rapide e gratis con consegna in tempo per Natale.