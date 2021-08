Hai presente quella lampada, quella macchina del caffè, quel ventilatore che non sono smart? Beh, con Xiaomi, bastano 9€ per renderli subito intelligenti. L'eccellente presa è in gran sconto su Amazon, ma per pochissimo: approfitta ora dello sconto e completa l'ordine. Le spedizioni sono anche super rapide e gratis.

Xiaomi: qualsiasi cosa diventa smart, bastano 9€

Il modo più facile in assoluto, di collegare a Internet qualcosa che normalmente non fa parte della demotica. Pensa ad esempio alla macchina del caffè: solitamente devi premere un bottone per accenderla. Se invece metti la presa del colosso cinese fra quella a muro e quella dell'elettrodomestico, potrai accenderlo con lo smartphone oppure utilizzando la voce (se possiedi uno speaker con a bordo Google oppure Alexa).

Come la macchina del caffè, puoi collegare tantissimi altri prodotti: una lampada, una stufa, un ventilatore, un condizionatore. Spazio alla fantasia: con una presa intelligente, il potenziale è illimitato.

Fra l'altro, è incredibilmente semplice da configurare, grazie all'apposita applicazione. E, se per un qualsiasi motivo non avessi internet a disposizione momentaneamente, non preoccuparti: la presa è dotata di pulsante. Lo premi e puoi accendere e spegnere i dispositivi.

Un gioiellino, che rende smart qualsiasi cosa, garantito da Xiaomi e ora anche disponibile in gran sconto. Il tuo affare su Amazon lo fai adesso: completa rapidamente l'ordine e porta a casa questa genialata a 9,99€, approfittando anche di spedizioni rapide e gratis. Sii veloce però: la promozione è a tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home