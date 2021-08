Con meno di 10€, Xiaomi risolve uno dei problemi più diffusi, che rende la rete WiFi assai lenta. Nella stragrande maggioranza dei casi, il motivo è il più banale: il router wireless non riesce a coprire decentemente tutta la casa o l'ufficio. Come fare allora? Con un gioiellino come questo, che ora prendi a 9,99€ da Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: basta pochissimo e il WiFi diventa molto più potente

Cos'è? Un dispositivo, un estensore della copertura della rete, che – grazie alle sue due potenti antenne – essenzialmente permette al segnale di rimbalzare, sfruttandole come un ponte.

Immagina un punto della casa dove la rete non prende bene: ecco, lì nelle vicinanze sistemi questo gioiellino, lo configuri in un attimo (puoi farlo da smartphone) e lui si occuperà di prendere il segnale dal router e – letteralmente – farlo rimbalzare più lontano. In questo modo, avrai una rete molto più stabile e quindi più veloce.

Grazie all'applicazione dedicata, potrai tenere sempre tutto sotto controllo, anche quanti dispositivi sono collegati (ne puoi attaccare fino a 64!). Inoltre, se hai una casa particolarmente grande, puoi abbinarne anche due o tre, così da creare una rete WiFi super stabile. Non ci saranno nemmeno problemi di prezzo, grazie a Xiaomi: con 9,99€ al pezzo, l'investimento è ridicolo.

Approfittane ora e completa l'ordine da Amazon, le scorte finiranno molto velocemente!

