Xiaomi: bastano 8€ l'iconica lampadina SMART, occasione Amazon assurda

La celeberrima lampadina smart di Xiaomi è in gran sconto su Amazon adesso. L’edizione che è anche in grado di offrire luce colorata, oltre che calda e fredda, puoi prenderla a mini prezzo: completa l’ordine al volo per accaparrartela a 8€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibili in promozione super limitata.

Lampadina smart Xiaomi: imperdibile su Amazon

Bellissima e super elegante sotto il punto di vista estetico, è semplicissima da configurare. Dopo averla abbinata alla connessione a Internet, sfruttando il WiFi e lo smartphone, potrai gestirne ogni aspetto tramite la specifica applicazione per Android e iOS oppure utilizzando la voce, grazie alla compatibilità con l’assistente vocale Alexa e Google Home. Scegli fra luce fredda o calda, decidi se impostare uno specifico colore e imposta anche l’intensità luminosa. Potrai fare tutto anche mentre non sei in casa.

Un prodotto di qualità eccezionale, che da Amazon porti a casa a mini prezzo adesso. Completa l’ordine al volo per accaparrarti la lampadina smart di Xiaomi a mini prezzo. La prendi a 8€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, a questo prezzo durerà pochissimo.

