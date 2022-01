Xiaomi: bastano 42€ per un cacciavite elettrico SUPER PREMIUM

Il potente cacciavite elettrico a pistola di Xiaomi, con un sacco di punte in dotazione, è in gran sconto su Amazon a 41€ circa appena. Un prodotto super premium, che adesso prendi a prezzo eccezionale, anche se i pezzi a disposizione sono pochissimi. Perfetto per qualsiasi lavoro di fai da te e professionale, grazie alla batteria integrata, potrai dimenticare il vincolo dei cavi. Per approfittare dell’occasione scovata, devi solo completare l’ordine al volo. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: un cacciavite elettrico pazzesco a prezzo super

Un dispositivo di design bellissimo da vedere, che appaga la vista, nonostante si tratti di un attrezzo di lavoro. L’estetica a pistola ti garantisce anche un’impugnatura ergonomica, che semplificherà le operazioni. Rapidamente, puoi cambiare la punta, scegliendone una specifica fra le 12 in dotazione: sono tutte raccolte all’interno di una specifica custodia.

L’enorme batteria integrata da 2000 mAh ti consentirà di utilizzare il dispositivo senza il vincolo dei cavi e non solo. Infatti, sulla parte frontale, puoi contare su una potente illuminazione, costituita da 3 LED: anche le operazioni al buio non saranno un problema. Quando il tuo prezioso alleato per il fai da te sarà scarico, potrai procedere alla ricarica tramite un banale cavo USB C: proprio come se fosse uno smartphone. Il potente motore ti permetterà di avvitare e svitare senza il minimo sforzo o inceppamento, lasciando le viti intatte.

Insomma, un prodotto super premium – questo cacciavite elettrico di Xiaomi – che a questo prezzo è un autentico affare. Non perdere l’occasione migliore del momento e completa rapidamente l’ordine per averlo a 42€ circa appena, direttamente da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.