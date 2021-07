Il WiFi di casa o dell'ufficio è lento? Sai che puoi risolvere con pochissimo, grazie a Xiaomi? Il suo extender, facilissimo da configurare, adesso lo prendi a 13€ circa con spedizioni rapide e gratis da Amazon. Pochi pezzi disponibili.

Xiaomi: il WiFi lo potenzi con poco

Nel 90% dei casi, se la rete Internet – che viaggia attraverso il tuo WiFi – è lenta il motivo è semplice: sei lontano dal raggio di copertura ottimale. Cosa fare in questi casi non sempre è chiaro: in realtà, ci vuole pochissimo per risolvere e può essere molto economico.

Bastano strumenti eccezionali come quello di Xiaomi, il potente extender, adesso anche in sconto su Amazon. Quando l'ho visto, ho deciso di segnalartelo al volo perché è così semplice da configurare, ma allo stesso tempo efficace, che è perfetto per chiunque, in pratica.

Una volta preso, non devi far altro che posizionarlo poco prima del punto dove la rete WiFi inizia a funzionare male. In pochi istanti lo configuri con l'aiuto dello smartphone, e dell'apposita app, e poi sei pronto. La rete avrà un punto dove “rimbalzare”, potenziarsi, ed arrivare molto più lontano.

Se hai una casa o un ufficio molto grandi, nessun problema: puoi benissimo pensare di comprarne anche più di uno da sistemare in diversi punti. In questo modo, otterrai una copertura WiFi ottimale praticamente ovunque!

Infine, non dimenticare un dettaglio importantissimo: questo gioiellino ha un cuore smart, che ti permetterà di interagire con lui – e gestirne ogni aspetto – direttamente dall'applicazione per Android ed iOS.

Insomma, se fosse di un altro brand, questo dispositivo di Xiaomi costerebbe molto di più. Invece, adesso su Amazon lo prendi ad appena 13€ circa con spedizioni rapide e gratis, ma attento: in sconto ci sono pochissime unità!

