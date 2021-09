Con appena 10€, grazie a questo gioiellino di Xiaomi potrai aumentare la portata della rete WiFi, che sarà più stabile e potente praticamente in qualsiasi angolo della casa. Lo colleghi all'applicazione per smartphone e ne gestisci ogni aspetto. Un prodotto di ottima qualità, adesso più economico che mai su Amazon: completa rapidamente l'ordine per averlo a prezzo ridicolo. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Xiaomi: basta poco per potenziare il WiFi

Spessissimo, il problema di avere “Internet lento” è semplicemente dovuto a un router WiFi che non riesce adeguatamente a coprire ogni angolo della casa o dell'ufficio. Con prodotti come questi, purché di qualità, è possibile risolvere il problema in pochi minuti.

Infatti, le due potenti antenne del device permettono alla rete senza fili di trovare un punto dove appoggiarsi e rimbalzare, arrivando ben più lontano. Tutto quello che devi fare tu è posizionare questo gioiellino dove solitamente la potenza del tuo WiFi inizia a cedere e poi configurarlo, sfruttando l'applicazione per smartphone. Una volta finito, potrai connettere i tuoi device direttamente all'extender ed avere finalmente la velocità che desideravi.

La stessa app ti consentirà addirittura di controllare quanti device ci sono connessi, la potenza del segnale e la presenza di eventuali problemi. Grazie al prezzo offerta del momento, puoi anche pensare di prendere più di un dispositivo per potenziare il WiFi, così da riuscire a creare una buona rete anche in case molto grandi. Infatti, questi gioiellini possono essere sfruttati da soli o più di uno contemporaneamente.

Non perdere la ghiotta occasione del momento e lascia che Xiaomi renda il WiFi di casa più stabile e potente. Completa l'ordine al volo da Amazon per avere la possibilità di portarlo a casa a 10€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

