Agli sprechi d'acqua ci pensa Xiaomi, con questo erogatore con sensore smart. Realizzato dal brand Zaja, parte dell'ecosistema del colosso cinese, è una vera e propria genialata. Ora da Banggood lo porti a casa a prezzo bassissimo e le spedizioni sono veloci e gratis da magazzino europeo!

Con 16€ circa appena, ricevi il tuo gioiellino a casa in pochissimi giorni. Attento però, è un'offerta super lampo: pochi pezzi disponibili in sconto!

Xiaomi: erogatore d'acqua smart in super sconto

Un prodotto molto bello esteticamente, ma a renderlo unico è il suo cuore intelligente. Si perché puoi contare su di lui per gestire l'erogazione di acqua in modo assolutamente automatico: eviti gli sprechi ed aumenti l'igiene. Infatti, dopo averlo installato, non dovrai più toccare il rubinetto: pensa a quando hai le mani sporche, che comodità.

Come funziona? Semplicissimo. Innanzitutto, si tratta di un sistema universale: in confezione ricevi tutto quello che serve per installare in pochi minuti il sistema, inclusi gli adattatori per i diversi rubinetti.

Dopo aver finito, potrai subito usare i due sensori: ognuno con un compito diverso. Quello subito sotto, in direzione lavello, attiverà l'erogazione solo quando sotto ci saranno effettivamente delle mani, degli oggetti o qualsiasi cosa possa attivarlo. Tolto l'oggetto (o le mani) l'erogazione cesserà. Il secondo sensore, posizionato di lato, serve invece se vuoi che l'erogazione sia continua, anche senza oggetti: lo sfiori con la mano per iniziare a fare uscire l'acqua e – con lo stesso metodo – la blocchi.

Geniale, no? Pensa a quanta acqua potrai risparmiare: soprattutto se hai bambini in casa, che potrebbero avere difficoltà a gestire i rubinetti. Tutto il sistema funziona attraverso batteria integrata, ricaricabile tramite USB, che dura almeno 6 mesi!

Il tuo affarone, con il sensore smart per l'acqua di Xiaomi lo fai adesso su Banggood: completa subito l'ordine a 16€ circa, prima che l'offerta a tempo finisca: basta sprechi! Le spedizioni sono rapide e gratis, direttamente dalla Spagna! Ricevi il tuo gioiellino in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home