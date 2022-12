Xiaomi Band 6: per avere IL MEGLIO ti bastano solamente 35€

Xiaomi Band 6, con il passare del tempo, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti. Facile comprenderne il perché: qualità costruttiva di ottima fattura, numerose funzionalità e l’impeccabile assistente virtuale Alexa. Notevoli passi in avanti rispetto ai modelli di passata generazione: software ricco ed immediato, estrema comodità al polso e lunga durata della batteria per un dispositivo perfetto. Con l’offerta di oggi andrà a ruba.

Cogli al volo questa opportunità, il prezzo tornerà rapidamente a salire: completa subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 20%, la Band 6 potrà essere tua con poco più di 35 euro invece di 44 euro.

Prezzo stracciato su Amazon per Xiaomi Band 6

La Band 6 vanta la presenza di un nuovo display AMOLED da 1,56 pollici, il 49% più grande rispetto al precedente modello, per immagini sempre chiare e nitide. Il compagno ideale per il tuo benessere con 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, rilevazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno e tanto altro ancora. Eccellente l’autonomia: Xiaomi Band 6 garantisce un utilizzo continuativo fino a 14 giorni.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova Xiaomi Band 6: oltre a pagarla il minimo sindacale, la riceverai a casa in breve tempo e senza spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.