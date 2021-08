Xiaomi sta lavorando per risolvere i problemi legati ai sensori di prossimità presenti nei suoi telefoni recentemente presentati. Di fatto, più e più volte la community di utenti del marchio ha espresso le proprie lamentele in merito. Ora pare che si stia procedendo in una direzione tutta nuova; i bug saranno tutti risolti.

Xiaomi e il bug del sensore di prossimità: ecco il problema

La comunità di utenti di Xiaomi ha espresso le proprie lamentele riguardo ad alcuni degli smartphone appena lanciati e ai loro sensori di prossimità fallati. Ora, sembra che l'azienda stia ascoltando il feedback della sua clientela e pare che abbia iniziato a lavorarci su per affrontare questi problemi.

Secondo le critiche sollevate di recente da un certo numero di persone, alcuni smartphone appena presentati dal gigante tecnologico cines presenterebbe un sensore di prossimità difettoso. Sebbene la causa esatta di questi bug sia ancora sconosciuta, alcuni utenti ritengono che potrebbe essere un problema di natura hardware. In particolare, l'OEM cinese ha anche recentemente deciso di porre fine al suo accordo con Elliptic Labs, che era il fornitore dell'azienda per i sensori di prossimit.

Il brand ha ora stretto un accordo con Minghao Sensing ma purtroppo non si sa quando i nuovi chipset arriveranno sui futuri smartphone dell'azienda. La compagnia ha anche annunciato che sta lavorando per risolvere vari problemi che affliggono i suoi nuovi telefoni e ha dichiarato che offrirà aggiornamenti OTA ai modelli interessati per ricalibrare i sensori. Anche se si tratta di un problema diffuso, potrebbe effettivamente essere un guasto a livello tecnico, pertanto non risolvibile mediante firmware software. Quindi restate connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Xiaomi

Smartphone