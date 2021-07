Gli Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Air2 SE sono auricolari premium e ora sono in sconto su Amazon a un prezzo imbarazzante. Facile definirli “premium”, lo so, ma ti basti pensare che hanno a bordo anche il sensore infrarossi. A cosa serve? Quella genialata che rileva quando indossi o togli le cuffiette e interrompe la riproduzione: esatto, una funzione che è presente solo sui modelli di fascia alta.

Ecco perché, la possibilità di prenderli a 16€ circa è un vero e proprio affare, ma attento: accaparrateli subito in gran sconto, pochi pezzi disponibili.

Xiaomi: auriculari premium in gran sconto

Belli, eleganti e di design: già al primo sguardo è chiaro il valore di questo gioiellino. Un'ottima qualità audio, perfetta sia per ascoltare musica, sia per parlare al telefono. La connessione, naturalmente, avviene via Bluetooth direttamente a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili.

La presenza dei comandi touch, il collegamento rapido e la comodissima vestibilità vanno a impreziosire un wearable che a questo prezzo – fidati – è proprio un regalo. Come se non fosse già abbastanza, non manca un'autonomia energetica d'eccezione e c'è anche la ricarica rapida: pochi minuti e sei pronto ad affrontare la giornata con le tue cuffiette.

Insomma, gli Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Air2 SE sono degli auricolari true wireless premium, questo è certo. Ad essere basso è il prezzo, che ora è incredibilmente sceso a 16€ circa su Amazon, ma per pochissimo. Completa il tuo ordine subito: i pezzi a disposizione sono pochissimi.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ti piacciono queste occasioni nascoste? Sai che le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

