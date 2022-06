Xiaomi: auricolari PREMIUM in sconto del 76%, 35€ invece di 149€

Occasione imbattibile per portare a casa gli auricolari top di gamma Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Prodotto super premium del colosso cinese, adesso disponibile in sconto del 76%, grazie alle golose promozioni del momento offerte da eBay.

Ricarica wireless, cancellazione attiva del rumore e anche ENC (riduzione elettronica del rumore). Supporto alla modalità trasparenza, ricarica wireless e autonomia energetica spettacolare.

Design elegante, impreziosito da materiali di costruzione pregiati e piacevoli al tatto, e un’architettura in ear che li rende comodissimi. Un prodotto che vale tanto, ma che oggi è possibile portare a casa risparmiando il 76%: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MENO20ESTATE”. Te le accaparri a 35€ circa invece ci 149,99€ (prezzo segnalato sul sito ufficiale).

Le spedizioni, rapide, hanno un prezzo irrisorio di 4,90€. Il venditore è l’affidabilissimo store di Monclick: puoi completare la tua transazione in totale serenità. Sii rapido, l’occasione è super limitata.

Auricolari super premium di Xiaomi in gran sconto su eBay

Un prodotto bellissimo sotto il punto di vista estetico, comodo da usare durante l’intera giornata. Che si tratti di ascoltare musica, parlare al telefono oppure giocare, nessun problema.

Il design in ear, in abbinamento ai comandi touch sulla cuffietta, ti garantirà massima stabilità anche durante l’attività sportiva. Rimarranno ben stabili e il controllo rapido ti eviterà di prendere lo smartphone per gestire musica e telefonate.

Eccellente la qualità in ascolto e in chiamata, grazie alla cancellazione attiva del rumore e alla riduzione elettronica dello stesso. Il Bluetooth 5 ti garantirà invece massima stabilità di connessione, anche con ostacoli in mezzo e diversi metri di distanza.

Per finire, menzione speciale merita l’ottima autonomia energetica, che ti offre fino a 6 ore di utilizzo continuo delle cuffiette, con una sola ricarica. Utilizzando il pratico case in dotazione, l’autonomia si spinge fino a 30 ore. Al momento di effettuare, puoi fare affidamento sulla carica super rapida a cavo oppure wireless.

Insomma, questi eccellenti auricolari super premium, a questo prezzo, sono un vero e proprio affare. Adesso, gli Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro, puoi portarli a casa a 35€ circa appena invece di 149,99€. Su eBay risparmi il 76% e le spedizioni sono super economiche. Dovrai essere velocissimo però per approfittarne: mettilo nel carrello e applica il codice “MENO20ESTATE” prima di pagare. Le spedizioni sono di 4,90€ e il venditore è il celeberrimo store Monclick.

