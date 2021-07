Xiaomi Haylou Solar LS05, uno smartwatch che devi conoscere per poterne apprezzare il potenziale. Un wearable che se ne sta ben nascosto e che per questo motivo riesce a mantenere un prezzo eccezionale.

Ora da eBay lo porti a casa ad appena 32,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite da venditore professionale. Pochissimi pezzi in sconto.

Xiaomi: eccezionale smartwatch a prezzo bassissimo

Bello, elegante e super leggero. Il perfetto compagno per tutti i giorni. Sul suo schermo puoi leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato, ma non è tutto. Infatti, quando non lo usi, potrai sfoggiare il tuo quadrante preferito, sempre abbinato all'outfit.

Godi di un vero e proprio assistente personale, in grado di tenere sotto controllo tua salute – grazie al sensore battito cardiaco e non solo – e anche l'attività sportiva. Infatti, questo eccezionale wearable supporta ben 12 tipologie di workout differenti: scegli il tuo preferito, allentati e poi guarda i risultati che hai raggiunto.

Questo gioiellino del colosso cinese non teme nemmeno l'uso più intenso, grazie all'eccezionale autonomia energetica, garantite dall'ampia batteria da 340 mah.

Fai il tuo affare furbo oggi con questo eccezionale smartwatch di Xiaomi, che porti a casa a 32,99€ circa da eBay. Approfittane adesso e godi anche di spedizioni rapide e gratis, ma sii rapido: a disposizione ci sono pochissimi pezzi.

