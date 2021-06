Il pulito, aspirato perfetto, è più semplice con il potente aspirapolvere Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite. Super leggero e ultra portatile, ora su eBay è in sconto a un prezzo assurdo: 56,59€ invece dei 99€ di listino.

Come fare per averlo? Facilissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci lo speciale codice sconto “PIT10EUROFF”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma attento: ancora pochi pezzi disponibili.

Xiaomi: aspirazione perfetta, prezzo mini su eBay

Un aspirapolvere senza fili pensato per chi cerca sostanza in poco spazio. Questo gioiello è infatti super compatto, anche quando non lo usi: lo appendi all'apposito supporto, con tutti i suoi accessori, e diventa un oggetto d'arredo in pratica.

Perché scegliere questo gioiellino? Banalmente, perché con un potente motore aspirante da 17000PA – e tutta la qualità di Xiaomi – avrai a disposizione un elettrodomestico che diventerà il tuo migliore alleato al momento di pulire casa.

Ci metterai molto meno e smetterai di spostare la polvere da una parte all'altra, la aspirerai e intrappolerai: pulito perfetto, in pochissimo tempo e non solo sul pavimento! Con i vari accessori, raggiungi anche gli angolo più nascosti!

Di listino, il nuovo gioiellino del colosso cinese ha un prezzo ben più alto. Adesso però, grazie ai super saldi eBay, risparmi così tanto, che alla fine lo porti a casa a 56€ circa, ma solo se sarai abbastanza veloce: le scorte stanno scendendo rapidamente. Del resto, dove trovi una scopa elettrica senza fili, di ottima qualità, a questo prezzo?

Per accaparrarti subito la Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite, mettila subito nel carrello – direttamente da eBay – e inserisci il codice sconto “PIT10EUROFF” prima di pagare. Le spedizioni sono assolutamente gratis!

Ti è piaciuto questo super affare? Sai che i migliori li postiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home