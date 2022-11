Xiaomi anticipa il Black Friday su Amazon 5 BOMBETTE a meno di 20€

Pioggia di prodotti Xiaomi in gran sconto, in occasione dell’anticipo di Black Friday Amazon. Dai un’occhiata a questa selezione a meno di 20€, ma non dimenticare di guardare anche tutta la vetrina dedicata. Spedizioni rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Il primo dispositivo in gran sconto è questo eccellente router wireless, che ti permetterà di avere connessione super stabile e veloce in casa. Semplicissimo da abbinare al tuo modem, e facile da configurare, puoi prenderlo a 19,90€ appena adesso.

Il secondo gadget è l’intramontabile smartband Mi Band 4C. Essenziale, ma con tutto quello che può servirti avere al polso, controlla anche il battito cardiaco, oltre a segnalarti le notifiche e a funzionare come ottimo activity tracker. Adesso lo prendi a 17€ circa.

La lue da notte del colosso cinese non ha mai avuto rivali, soprattutto se è in sconto. Bellissima, funzionante tramite batteria, dotata di sensore di movimento e di sensore crepuscolare. C’è una base magnetica, che si può mettere su mobili o muri, e puoi sollevare la base per portarla in giro ogni volta che serve. Di notte, basta che tu ti muova perché lei si accenda. Dopodiché, puoi prenderla e portarla conte in modo da evitare di muoverti al buio per casa. Adesso la prendi a 14,99€ invece di 19,99€.

Questi eccellenti auricolari sono i Redmi Buds 3 Lite e sono semplicemente perfetti per l’uso quotidiano. Affidati a loro per ascoltare la tua musica preferita oppure per parlare al telefono. Super eleganti, dotati di comandi touch ed eccezionale autonomia energetica. Prendili in promozione a 18€ circa appena.

Per finire, la celeberrima bilancia smart del colosso cinese ti permetterà di controllare al meglio il tuo peso corporeo, ma non solo Infatti, semplicemente salendo su, potrà misurare ben 13 parametri relativi alla composizione corporea. Inoltre, è un dispositivo smart: collegalo tramite Bluetooth al tuo smartphone e conserva tutti i dati rilevati, direttamente all’interno della specifica applicazione. Adesso la prendi 19,90€ invece di 34,90€. Sconto del 43%.

Visto che ottime chicche Xiaomi costano meno di 20€ su Amazon? L’anticipo di Black Friday è molto più di questo: dai un’occhiata all’intera vetrina di prodotti del colosso cinese, c’è di tutto! Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite.

